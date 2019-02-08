حول تغيير لقبه.. الساهر: يا أحبابي لا أنسى من أين أتيت

2019/02/08 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اصدر الفنان العراقي كاظم الساهر، الجمعة، توضيحا حول تغيير لقبه من السامرائي الى الساهر, مبينا ان الموضوع لايتعدى محاولة لمطابقة الاسم مع اوراقه الرسمية في الخارج.وقال الساهر في رسالة صوتية حصل عليها “ناس” اليوم (8 شباط 2019), ان “اسمي في القيد العام هو كاظم جبار ابراهيم السامرائي, وفي هوية الاحوال […]

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