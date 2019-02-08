 “أنصار الله” تسقط طائرة على الحدود السعودية  

2019/02/08 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية، حسب الموقع الرسمي للجماعة.وقال موقع الجماعة إن “مقاتليها أسقطوا طائرة استطلاع للتحالف في قرية الصوح التابعة لمديرية كتاف شرق صعدة قبالة نجران.ولم يورد المركز تفاصيل عن العملية.وكانت “أنصار الله” أعلنت، يوم […]

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