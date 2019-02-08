العثور على 200 لغم تابعة لداعش اعدت للاستخدام ضد اهالي كركوك

2019/02/08 | 22:28

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، العثور على 200 لغم تابعة لداعش اعدت للاستخدام ضد اهالي محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من الفوج الاول لواء 19 ومفارز الطائرات المسيرة ومفارز المتفجرات، تمكنت من العثور على 200 لغم نوع (VS50) ضد الاشخاص كان داعش ينوي استخدامها ضد الابرياء في محافظة كركوك".

وأضافت، أن "القوة عثرت عليها في مخبأ لداعش، اثناء تفتيش قرية السماكة السفلى بالمحافظة".

بغداد اليوم _ كركوك

اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، تدمير انفاق وأوكار تابعة لتنظيم داعش، وضبط مواد تستخدم في صناعة المتفجرات في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال إعلام القيادة في بيان، إن "قوة من ابطال الفرقة 6 (النخ

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على عتاد وأسلحة في محافظة كركوك، فيما أكد اعتقال عنصر بتنظيم داعش في أيسر الموصل.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "بغداد الي

بغداد اليوم - كردستان

أكد مسؤول الفرع الـ 14 للحزب الديمقراطي الكردستاني، علي خليل، اليوم الجمعة، وجود نشاط لعناصر داعش بمحافظة نينوى، فيما شدد على أهمية عودة البيشمركة لـ "ضبط الأمن".

وقال خليل، في حديث لـ(بغداد

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