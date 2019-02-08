2019/02/08 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على ٢٠٠ لغم كان داعش ينوي استخدامها في كركوك

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