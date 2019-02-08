لانه شيعي.. الوهابية تذبح طفلا في المدينة المنورة.. إنها مملكة التقطيع والذبح

2019/02/08 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الجريمة المروعة التي شهدتها المدينة المنورة ليلة الخميس الماضي التي تمثلت بقيام سعودي وهابي متعصب في العقد الرابع من العمر بذبح طفل يبلغ

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