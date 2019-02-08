السيسي يستلم رئاسة الاتحاد الأفريقي

2019/02/08 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غدا السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في أول زيارة له لهذا البلد الأفريقي. ويتسلم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم

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