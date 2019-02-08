الأمم المتحدة تتدخل بعد زيادة معدل انتحار المراهقين باليابان

2019/02/08 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أوصت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، اليابان بفعل المزيد حتى ينعم الأطفال بطفولتهم بعيدا عن الضغوط المفرطة أو العنف الجسدي في المدارس والمنازل.وحثت اللجنة السلطات اليابانية، يوم الخميس، على النظر في جذور وأسباب معدلات انتحار المراهقين الآخذة في الارتفاع والتي بلغت أعلى مستوياتها في 30 عاما.وبحسب أرقام رسمية في اليابان، أنهى 250 […]

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