مادورو: إرسال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا

2019/02/08 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة أنه سيمنع دخول المساعدات الإنسانية التي بدأت تصل إلى كولومبيا عند الحدود مع بلاده، والتي وصفها بـ"الاستعراض".وقال مادورو في مؤتمر صحافي إن "فنزويلا لن تقبل استعراض المساعدات الانسانية المزعومة لأننا لسنا متسوّلين".وهاجم مادورو الدول الأوروبية والأميركية اللاتينية التي دعت خلال أول اجتماع لمجموعة اتصال دولية حول فنزويلا الخميس في الأورغواي إلى تنظيم "انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات مصداقية".ودعت مجموعة الاتصال إلى "صياغة مقاربة دولية مشتركة لدعم حل سلمي وسياسي وديمقراطي وفنزويلي محض للأزمة مع استبعاد استخدام القوة، وذلك عبر تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية متوافقة مع الدستور الفنزويلي".وعند الحدود مع كولومبيا يقفل الجنود الفنزويليون الطرقات أمام الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية.وأرسلت واشنطن هذه المساعدات ببناء لطلب رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه في 23 كانون الثاني/يناير رئيسا بالوكالة للبلاد واعترف به نحو أربعين بلدا بينها الولايات المتحدة.والجمعة قال مادورو إن "واشنطن اختلقت" الأزمة الإنسانية في فنزويلا لتبرير "التدخل" في بلاده.وحمّل مادورو العقوبات الأمريكية، التي تستهدف بغالبيتها مسؤولين في النظام وشركة النفط الوطنية، مسؤولية النقص في المواد الغذائية والأدوية.وقال "إرفعوا أيديكم عن الأموال التي جمّدتموها وصادرتموها"، مضيفا "إنها لعبة دنيئة أن تخنقوا الناس لكي يرضوا بالفتات".وتابع "أنتم لا تريدون أن تسمعوا الحقيقة في فنزويلا.أنتم صمٌّ...لقد اتّخذوا مواقف متطرّفة".

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