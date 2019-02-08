كلوب يحثّ لاعبي ليفربول على

2019/02/08 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعاد مانشستر سيتي لصدارة الترتيب الأربعاء الماضي لأول مرة منذ ديسمبر/كانون الأول بعد أن تعادل ليفربول مرتين متتاليتين أمام ليستر سيتي ثم وست هام يونايتد.لكن المدرب الألماني استبعد فكرة أن يكون ليفربول يخسر نقاطا نتيجة الضغط الناجم عن الرغبة في الفوز باللقب لأول مرة منذ 29 عاما.وأوضح كلوب للصحفيين قبل مواجهة بورنموث غدا السبت "في آخر عشر مباريات فقد سيتي 12 نقطة بينما خسر ليفربول سبع نقاط فقط.هل هذا أمر مثير بالنسبة لي؟ ليس تماما لأنه من الواضح أن النظرة للأمور من الخارج تختلف تماما". وأضاف "الخبر الجيد أن ليفربول لا يزال في المنافسة لكن الوسيلة الوحيدة لتحسين الأمور هي تحقيق الانتصارات.سنكون جاهزين للقتال بكل ذرة في أجسادنا من أجل حصد كل شيء".

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