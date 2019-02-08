تقرير: لبناني يحرق نفسه بسبب مصروفات ابنته..والمدرسة ترد

2019/02/08 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير حديث أن مواطن لبناني لقى مصرعه حرقاً نتيجة عدم تمكنه من دفع مصروفات ابنته.





وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، أن جورج زريق أشعل النار في نفسه في مدرسة في شمال لبنان، احتجاجا على عدم إعطائه إفادة مدرسية لابنته لعدم تسديده المستحقات المالية.





وألمحت الوكالة، إلى أن زريق كان يخطط لنقل ابنته من مدرسة "سيدة بكفتين" في منطقة الكورة إلى مؤسسة تعليمية أخرى لعدم قدرته على تسديد المستحقات وتردي وضعه المادي، لكن المدرسة رفضت إعطاءه الإفادة الدراسية اللازمة.





ونقل المواطن إلى المستشفى لكنه سرعان ما فارق الحياة.





وغرد النائب الياس حنكش عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "جورج زريق تكون نفسك بالسما، إنت إستشهدت عن كل بي وإم ضحوا بحالن كرمال أولادهم، وإنشاءالله المدرسة تتكفل بتعليم ولادك لحين تخرجهم ...المسيح قام".

كما غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "جورج زريق أحرق نفسه لأنه عجز عن تأمين أقساط أولاده، أي عار هذا على فاقدي الضمير والأخلاق والانسانية؟ هذه جريمة قتل وليست إنتحارا، إرفعوا الصوت أيها اللبنانيون وقولوا كفى حتى لا يقتل جورج مرتين".





رواية مخالفة

وذكرت إدارة المدرسة، أن الظروف المالية للضحية كانت صعبة، مشيرة إلى أنها سبق أن أعفته من جزء من المستحقات المالية.





وقالت المدرسة في بيان: "إن ادارة الثانوية تأسف للحادث الأليم الذي وقع أمس على مدخل الثانوية والذي أدى الى وفاة المرحوم جورج فريد زريق الذي نصلي لأجل راحة نفسه وتعزية قلوب ذويه".





وتابعت، أن أنباء حول قيام الإدارة بمطالبة جورج بدفع الأقساط المدرسية وعدم التزامه، والتهديد بطرد ابنته، ما أدى لإحراق نفسه، غير صحيحة.





وأكملت: "المرحوم بسبب أوضاعه الاقتصادية تعاطفت معه منذ تسجيل ولديه سنة 2014 - 2015 من خلال إعفائه من دفع الأقساط المدرسية، باستثناء رسوم النقليات والقرطاسية والنشاطات اللاصفية، وعليه فكل ما يتم تداوله هو غير صحيح ولا يمت إلى الحقيقة بصلة".





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