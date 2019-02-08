محدث.. الذهب يرتفع لأول مرة بـ6جلسات لكنه يسجل خسائر أسبوعية

2019/02/08 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب للمرة الأولى في 6 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع خسائر الأسهم وسط ترقب تطورات الأوضاع التجارية، لكن المعدن الأصفر يسجل خسائر أسبوعية.





وتلقى المعدن الأصفر الدعم من خسائر الأسهم العالمية، خاصة "وول ستريت" حيث فقد "داو جونز" 200 نقطة خلال التعاملات.





كما يأتي صعود المعدن الأصفر تزامناً مع نظر المستثمرين باهتمام إلى مستجدات الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث صرح كبير المستشارين الاقتصادين للرئيس الأمريكي بأنه بالرغم من أن دونالد ترامب متفائل فيما يتعلق باتفاق تجاري محتمل مع الصين، "لكن لدينا مسافة كبيرة جداً للتوصل لذلك".





و أعلن ترامب بأنه إنه لا يخطط للقاء نظيره الصيني قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية بينهم والمقررة في 1 مارس المقبل.





وعلى الجانب الآخر، خفضت المفوضية تقديرات النمو لمنطقة اليورو عن العام الجاري و2020 إلى 1.5% و1.7%، عن التقديرات السابقة عند 1.9% و1.8% على الترتيب.





كما خفض بنك إنجلترا تقديرات النمو للملكة المتحدة عن 2019 إلى 1.2% من 1.7% في التوقعات السابقة.





وعند تسوية تعاملات اليوم، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.3% ليصل إلى 1318.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1311.50 دولار للأوقية خلال التعاملات.





ومع ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، سجل المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بلغت 0.3%,

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.3% ليسجل 1314.04 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو بنحو 0.1% إلى 96.633، بعد أن كان مستقر في وقت سابق من التعاملات.





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