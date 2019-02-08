بشير حداد يطالب الجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتهم بخصوص جريمة إعدام ثلاثة أشقاء في صلاح الدين

2019/02/08 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، اليوم الجمعة، الجريمة النكراء التي ارتكبتها اليوم العصابات الإرهابية بحق ثلاثة أشقاء من المدنيين، وإعدامهم لهؤلاء الأبرياء شمالي محافظة صلاح الدين، منتهكين وبدم بارد كل القيم السماوية والأعراف الدينية، معبرين بذلك عن وحشيتهم البربرية وحقدهم المعلن ضد الإنسانية.

الحداد، في بيان صادر عن مكتبه وتلقى “النور نيوز” نسخة منه “استنكر وبشدة هذه الجريمة البشعة، وطالب الجهات الأمنية والقوات العسكرية المرابطة في تلك المناطق بتحمل مسؤولياتهم” مضيفاً “لقد حذرنا مرارا تكرارا بوجود خلايا إرهابية نائمة في المناطق المحررة، وطالبنا من القيادات الأمنية والعسكرية بمراجعة جادة للملف الأمني، وإن حماية أرواح المواطنين هي من صميم واجبهم، لذا يجب معاقبة المقصرين في أداء الواجب، ومضاعفة الجهد الإستخباراتي والعسكري وملاحقة الخلايا الإرهابية للقضاء عليهم”.

وقدم حداد خالص التعازي والمواساة لعائلة وذوي الشهداء المغدور بهم، ودعا حكومة عادل عبد المهدي الى تعويض جميع عوائل الشهداء ماديا ومعنويا جراء العمليات الإرهابية.

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