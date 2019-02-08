الجيش التركي يرسل تعزيزات جديدة إلى الحدود السورية

2019/02/08 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأرسل الجيش التركي، الجمعة، تعزيزات جديدة من القوات الخاصة والمدرعات إلى وحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية نقلا عن مراسلها إن مدرعات وقوات خاصة وصلت إلى ولاية كليس، المتاخمة للحدود السورية، قادمة من ولايات تركية مختلفة.

فيما ذكرت مصادر عسكرية للأناضول أن التعزيزات المكونة من ناقلات جند وقوات خاصة، وقد توجهت إلى معبر “أونجو بينار” الحدودي مع سوريا.

وأوضحت المصادر أن التعزيزات سيتم توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود.

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات إرهابية شمالي سوريا.

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