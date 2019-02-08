جوارديولا: ليس من المؤكد مشاركة دي بروين أساسيا أمام تشيلسي

2019/02/08 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب الأهلي المصري حامل اللقب خطوة جديدة من صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه حرس الحدود 1-صفر اليوم الجمعة ضمن الجولة 21 من المسابقة.

ورفع الاهلي رصيده إلى 39 نقطة محتلا المركز الثالث ومتراجعا بفارق ست نقاط خلف الزمالك المتصدر وثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

منح حمدي فتحي، الوافد الجديد على صفوف الاهلي في الانتقالات الشتوية الاخيرة قادما من انبي، فريقه الجديد هدف التقدم في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الاول عندما استقبل تمريرة عرضية من علي معلول بضربة رأس على يمين احمد السعدني حارس حرس الحدود.

قال مارتن لاسارتي مدرب الاهلي “أشعر بالرضا عن الاداء في الشوط الاول لكن المستوى الفني هزيل اجمالا”.

واضاف المدرب القادم من اوروجواي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء “طريقة لعب المنافس صعبت المباراة علينا.



المستوى البدني لفريقي ليس جيدا لكن المهم اننا فزنا بالنقاط الثلاث”.

وتابع “هناك لاعبون غائبون بسبب الاصابة مثل عمرو السولية ومحمد هاني وأردت اراحة حسين الشحات”.

واكد لاسارتي ان لاعبي فريقه قدموا مباراة سيئة تمثلت في التمريرات غير المنضبطة مشيرا الى انه “لم تكن هناك اي تعليمات بعدم الهجوم”.

واضاف “أشعر بالحزن من المستوى الذي كان عليه الفريق لكنني لم اكن قلقا.



سنسعى لتصحيح الكثير من الأمور التي ظهرت في هذه المباراة رغم فوزنا بها”.

*خطورة مبكرة

وظهرت أولى لمحات خطورة في المباراة بعد مرور دقيقتين من جانب مصطفى جمال لاعب الحدود الذي سدد كرة مباغتة ابعدها محمد الشناوي حارس الاهلي إلى ركنية.

ومع حلول الدقيقة 14، استقبل الانجولي جيرالدو دا كوستا مهاجم الاهلي تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة ابعدها حارس الحدود الى ركنية.

وألغى محمد معروف حكم المباراة هدفا لحرس الحدود احرزه إمام عاشور في الدقيقة 20 بداعي ارتكاب مخالفة ضد أحد مدافعي الاهلي.

واستقبل فتحي ركلة حرة مباشرة من معلول بضربة رأس قوية تصدى لها الحارس السعدني قبل ان يسجل فتحي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بنفس الطريقة.

وتحسن اداء حرس الحدود في الشوط الثاني وكانت له الافضلية الهجومية مع اول ربع ساعة فيما اعتمد الاهلي على الهجمات المرتدة.

وأرسل رمضان صبحي تمريرة بينية في الدقيقة 63 إلى معلول الذي أرسل تمريرة عرضية أبعدها دفاع الحدود.

وأنقذ المدافع سعد سمير مرمى الاهلي من هدف التعادل في الدقيقة 85 عندما سدد احمد الشيخ لاعب الحدود كرة في المرمى الخالي من الحارس محمد الشناوي ليبعد سمير الكرة برأسه.

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