“العزم الصلب” تستعرض أهم العمليات المنجزة في العراق خلال مطلع العام الحالي

2019/02/08 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نشرت عملية “العزم الصلب”، الجمعة، تقريراً مفصلا عن عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش في العراق، مؤكدة ان الهدف منها خلق بيئة للشركات الاستثمارية في المناطق المحررة.وجاء في تقريرها الذي تابعه “ناس” اليوم (8 شباط 2019)، ان “عملیة العزم الصلب دعم جھود القوات الشریكة من أجل ھزیمة داعش في أجزاء محددة من […]

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