2019/02/08 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العثور على 200 لغم تابعة لداعش اعدت للاستخدام ضد اهالي كركوك

08/02/2019 22:16:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، العثور على 200 لغم تابعة لداعش اعدت للاستخدام ضد اهالي محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إن "قوة من الفوج الاول لواء 19 ومفارز الطائرات المسيرة ومفارز المتفجرات، تمكنت من العثور على 200 لغم نوع (VS50) ضد الاشخاص كان داعش ينوي استخدامها ضد الابرياء في محافظة كركوك".

وأضافت، أن "القوة عثرت عليها في مخبأ لداعش، اثناء تفتيش قرية السماكة السفلى بالمحافظة".

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