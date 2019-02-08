خامنئي: السعودية ابتعدت عن طريق الله واستسلمت للأعداء

2019/02/08 | 22:59

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بغداد اليوم - متابعة

اعتبر المرشد الايراني علي خامنئي، الجمعة، أن السعودية ابتعدت عما وصفه بطريق الله ووافقت على "الاستسلام للأعداء" ما أدى إلى هيمنة الولايات المتحدة على المملكة.

وقال خامنئي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده مع قادة وعناصر القوة الجوية في الجيش الإيراني، حسبما نقله موقعه الرسمي: "إن الانحراف عن سبيل الله والاستسلام للأعداء ينتج عنه ذل وتشريد الشعب".

وأضاف: "حينها سيكون مصير إيراننا كما كان في فترة حكم النظام البهلوي أو بلدان كالسعودية حيث أن أمريكا مسيطرة على مصيرهم ومصادرهم ومصالحهم".

واعتبر المرشد في كلمته أن "النظام الأمريكي يجسد الشر والعنف" ويفتعل الأزمات والحروب.

وتأتي تصريحات خامنئي في الوقت الذي تشهد فيه علاقات إيران مع كل من السعودية والولايات المتحدة توترا حادا حيث يتهم البلدان المذكوران الجمهورية الإسلامية بأنها القوة الأكبر التي تدعم الإرهاب وتزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط.

بغداد اليوم - متابعة

أعلن عضو لجنة الجثث في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، أحمد أبو حمرة، التوصل لاتفاق مع الحكومة اليمنية بشأن تبادل 2000 جثة، 1000 جثة من كل طرف، ينفذ على 3 مراحل.

وقال أبو حمرة في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: &q

بغداد اليوم/ متابعة

كشف سفير المغرب لدى السعودية، مصطفى المنصوري، الجمعة 08 شباط 2019، عن سبب استدعاءه من طرف الرباط ، مبينا أن السبب تقرير قناة العربية السعودية "ضد الوحدة الترابية".

وقال المنصوري، في تصريح صحفي، إن "بلاده استدع

بغداد اليوم- متابعة

اكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول عمليات الاعدام من دون محاكمة، آنييس كالامار، أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جريمة خطط لها ونفذها ممثلون للدولة السعودية.

وقالت كالامار، في بيان، أنها "تمتلك ادلة تظهر ان جريمة ق

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