دخول عشرات الشاحنات الأردنية  إلى العراق بدول تعريفة كمركية

2019/02/08 | 23:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار ..أعلن مجلس محافظة الانبار ، الجمعة ، عن دخول العشرات من الشاحنات الاردنية إلى العراق عبر منفذ طربيل الحدودي غربي الانبار .وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “.منفذ طربيل الحدودي مع الاردن غربي الانبار شهد دخول العشرات من الشاحنات الأردنية المحملة […]

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