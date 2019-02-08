“أنصار الله” تسقط طائرة تابعة للعدوان السعودي

2019/02/08 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية، حسب الموقع الرسمي للجماعة.

وقال موقع

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