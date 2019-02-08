الحداد يدين جريمة قتل ثلاثة أشقاء من قبل داعش الارهابي في صلاح الدين

2019/02/08 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد ،اليوم الجمعة الجريمة النكراء التي ارتكبتها العصابات الإرهابية بحق ثلاثة أشقاء من المدنيين في صلاح الدين .

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