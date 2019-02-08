عراقي يذبح زوجته في تركيا

2019/02/08 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقام رجل عراقي بقتل زوجته ذبحاً وطعناً في مدينة بولو شمال تركيا، بعد أن طلبت الطلاق منه.وقالت وسائل إعلام تركية إن "المدعو حيدر فاضل هاشم 36 عاماً كان على خلاف مع زوجته وأم أولاده الأربعة سجى منصور 29 عاماً".وأضافت أن "المحكمة أصدرت قراراً بإبعاد الزوج عن المنزل لمدة أسبوع لحين البت بطلب الطلاق المقدم من زوجته".وتابعت أن الجاني "توجه أمس الخميس، لبيت زوجته وقام بطعنها وذبحها في حين كان أطفاله في بيت أقاربه".وقام المتهم بتسليم نفسه لأقرب مركز شرطة معترفاً بقتل زوجته.

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