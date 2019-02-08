كارتيرون: مهمتي مع الرجاء كانت صعبة وسنركز بالدوري والكونفدرالية

2019/02/08 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، على أنه جاء لتدريب الفريق في مهمة صعبة للغاية بكأس زايد للأندية الأبطال.الرجاء البيضاوي ودع بطولة كأس زايد للأندية، بالرغم من الفوز على النجم الساحلي بهدف دون رد، في إياب دور الربع نهائي ضمن منافسات البطولة العربية.

كارتيرون قال عقب المباراة خلال تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": "حققنا الانتصار اليوم ولكن لم نستطيع التأهل، أمام فريق كبير بحجم النجم الساحلي".

جوميز سجل اليوم هدفه الثالث في شباك الباطن، ليصبح أكثر فريق تلقى أهدافًا من الأسد الفرنسي ✔️الدور الأول ⚽️⚽️الدور الثاني ⚽️#الباطن_الهلال pic.twitter.com/rYTVCKBGN0— موقع قول السعودي (@GoalSA) February 8, 2019المدرب الفرنسي تابع: "هناك أمور إيجابية سيتم البناء عليها في الدوري المغربي وكأس الكونفدرالية مع الرجاء خلال الفترة المقبلة".



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واختتم كارتيرون تصريحاته، متمنيًا التوفيق لفريق النجم الساحلي في مشواره بالبطولة العربية".

المدير الفني للرجاء، ودع بطولة كأس زايد للأندية مرتين هذا الموسم، الأولى مع الأهلي أمام الوصل الإماراتي، والثانية مع الرجاء أمام النجم الساحلي.





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