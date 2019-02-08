2019/02/08 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، في جلسة متقلبة، لكن "نايمكس" يسجل أكبر خسائر أسبوعية في 2019 بأكثر من 4.5% مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وتلقى الخام الأمريكي الدعم مع خفض الإنتاج من قبل منطمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إلى جانب عقوبات الولايات المتحدة ضد فنزويلا.





وذكرت تقارير صحفية أن السعودية خفضت إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 10.24 مليون برميل يومياً.





في حين كشفت بيانات "بيكر هيوز" عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بمقدار 7 منصات لتصل إلى 854 منصة.





وكان الخام قد تعرض للضغط خلال التعاملات بعد خفض تقديرات النمو من قبل المفوضية الأوروبية، وسط زيادة حالة عدم اليقين في العالم بسبب التوترات التجارية.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.2% مُسجلاً 52.72 دولار للبرميل.





ومع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي والتوترات التجارية، سجل الخام الأمريكي أكبر خسائره الأسبوعية هذا العام بنحو 4.6%.





وبحلول الساعة 7:44 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.7% إلى 62.04 دولار للبرميل.





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