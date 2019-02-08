صور: العثور على وكر لداعش شمالي صلاح الدين

2019/02/08 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس عثرت القوات الامنية، الجمعة، على وكر لتنظيم داعش شرق محافظة صلاح الدين.وقال مركز الاعلام الامني في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (8شباط 2019)، ان “قوة من فوج المغاوير الرابع في لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين نفذت واجبا واسعا في قاطع مطيبيجة-العيثه”.واضاف، ان “العملية اسفرت عن العثور وكر لتنظيم داعش […]

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