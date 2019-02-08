عمليات صلاح الدين تعثر على وكر للارهابيين بداخله منشورات

2019/02/08 | 23:30

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز الاعلام الامني، الجمعة، أن عمليات صلاح الدين عثرت على وكر للارهابيين بداخله منشورات وملابس.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من فوج المغاوير الرابع في لواء مغاوير التابع لقيادة عمليات صلاح الدين، نفذت واجبا واسعا في قاطع مطيبيجة - العيثة".

وأضاف، أن "القوة عثرت على وكر للارهابيين بداخله منشورات وملابس وفراش نوم، وقد تم تدميره بالكامل".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، العثور على 200 لغم تابعة لداعش اعدت للاستخدام ضد اهالي محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من الفوج الاول لواء 19 ومفارز الطائرات المسيرة ومفارز المتفجر

بغداد اليوم _ كركوك

اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، تدمير انفاق وأوكار تابعة لتنظيم داعش، وضبط مواد تستخدم في صناعة المتفجرات في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال إعلام القيادة في بيان، إن "قوة من ابطال الفرقة 6 (النخ

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على عتاد وأسلحة في محافظة كركوك، فيما أكد اعتقال عنصر بتنظيم داعش في أيسر الموصل.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "بغداد الي

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