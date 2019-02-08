تدمير وكرا للدواعش في صلاح الدين

2019/02/08 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من فوج المغاوير الرابع في لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين اليوم الجمعة من تدمير وكر للدواعش في المحافظة .

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