اللعنة تطارد بيكيه - كم أنفق برشلونة منذ التهكم على صفقات ريال مدريد؟

2019/02/08 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر "ريال مدريد لم يفز بأي بطولة لمدة عام واحد فقط وأنفقوا 160 مليون يورو على 3 لاعبين ياراميندي وجاريث بيل وإيسكو".

"برشلونة لا يمكنه فعل ذلك نحن نادي مختلف يمكننا المنافسة بإنفاق وحتى بدون صرف هذا الكم من الأموال".

جيرارد بيكيه في 2013 تعليقاً على الإنفاق الكبير لمنافسه التقليدي ريال مدريد لتدعيم الفريق.



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تصريح بيكيه ماركة مسجلة تعشقها جماهير السوشيال ميديا، يلجأ لها هو وغيره لـ"قصف الجبهات".

بعد 5 سنوات يبدو أن الأمر اختلف تماماً وتصريحات بيكيه أصبحت لا تمت الواقع بأي صلة..



لماذا؟

2013/2014

قام بيكيه بالتنويه نحو دفع برشلونة ما يبلغ 80 مليون يورو نظير صفقة انتقال نيمار للنادي الكتالوني بنفس ميركاتو ثلاثي ريال مدريد.

في هذا الموسم أجرى ريال 5 صفقات بضم داني كرفخال، كاسميرو، إيسكو، ياراميندي وجاريث بيل.

جميعنا نعرف كيف كانت ظروف هذه المباراة..برشلونة كان مُطالبًا بأن يحقق المعجزة في كامب نو بعد الإهانة التي حدثت في حديقة الأمراء..فارق الـ 4 أهداف كان كثيرًا ومفاجئًا..



pic.twitter.com/IPzEsot6lo— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019ولكن أيضاً تخلى عن أسماء لا تقل أهمية مثل مسعود أوزيل، جونزالو هيجواين وخوزيه كاليخون. النادي إنفاق بيع لاعبين برشلونة 101 مليون يورو 28 ريال مدريد 175.50 113.5 2014/2015

الموسم التالي أيضاً جاءت صفقات ريال مدريد قوية، بضم توني كروس وخاميس رودريجيز ولوكاس سيلفا وكيلور نافاس.

وأيضاً تخلى عن أنخيل دي ماريا وألفارو موراتا ونوري شاهين وتشابي ألونسو.

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أما برشلونة فقد ضم لويس سواريز وجيريمي ماثيو وراكيتيتش وشتيجن وتوماس فيرمايلين، وباع بعض اللاعبين أبرزهم أليكسيس سانشيز وفابريجاس.

النادي إنفاق بيع لاعبين برشلونة 166 مليون يورو 81 ريال مدريد 126 112 2015/2016

إنفاق ريال بدأ ينخفض في هذا الموسم بقدوم رافائيل بينيتيز ومن بعده زين الدين زيدان.

ريال تعاقد مع ماتيو كوفاسيتش، دانيلو وكيكو كاسيا، وباع ياراميندي ولوكاس سيلفا.

أما برشلونة فقد جلب أردا توران وأليكس فيدال، وتخلى عن بيدرو وديولوفيو وكذلك دينيس سواريز.

النادي إنفاق بيع لاعبين برشلونة 51 مليون يورو 38 ريال مدريد 85 15 2016/2017

كان ميركاتو هاديء تماماً لريال مدريد حيث استعاد ألفارو موراتا من يوفنتوس بـ30 مليون يورو، واستغنى عن خيسي رودريجيز ودينيس تشيريشيف.

وعلى الجانب الآخر تعاقد برشلونة مع أندري جوميز، باكو ألكاسير، صامويل أومتيتي، بينما باع بارترا وكلاوديو برافو وألين هاليلوفيتش.

النادي إنفاق بيع لاعبين برشلونة 124 مليون يورو 33 ريال مدريد 30 37.5 2017/2018

واصل الانفاق في انخفاضه مع زيدان، حيث لم يجلب سوى ثيو هيرنانديز وسيبايوس، وتخلى عن دانيلو وخاميس رودريجيز وألفارو موراتا.

أما برشلونة فالأمر اختلف تماماً، رحل نيمار إلى باريس سان جيرمان وكذلك ماسكيرانو للصين، بينما جاء فيليب كوتينيو وباولينيو وعثمان ديمبيلي.

النادي إنفاق بيع لاعبين برشلونة 359 مليون يورو 232 ريال مدريد 40.50 مليون 128 مليون 2018/2019

الموسم الحالي ورغم رحيل كريستيانو رونالدو ليوفنتوس، لم يتعاقد مع نجم بديل له، ولكنه أيضاً قام ببعض التدعيم المؤثرة مثل فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا.

يضاف أيضاً لصفقات ريال رودريجيو نجم سانتوس الذي سينتقل للفريق بداية من الموسم المقبل بـ45 مليون يورو.

برشلونة استقطب مالكوم وكليمينت لانجليه وآرثر وأرثورو فيدال، قبل أن يواصل الانفاق بالشتاء ليضم كيفن برينس بواتنج، وفرينكي دي يونج الذي سينضم للفريق الموسم القادم.

وسمح برسا لكل من باولينيو ولوكاس دينيه وياري مينا وديولوفيو بالرحيل بشكل نهائي.

النادي إنفاق بيع لاعبين برشلونة 207 مليون 134 ريال مدريد 223 133 من ينفق أكثر؟

والآن وبعد حوالي 5 سنوات من تصريح بيكيه الشهير، يتبين أن ريال مدريد أنفق أقل مما صرفه برشلونة بل أيضاً بنسبة خسائر أقل في فارق البيع والشراء.

النادي إنفاق بيع لاعبين برشلونة مليار يورو 546 مليون يورو ريال مدريد 679.5 مليون يورو 539 الأرقام تعني أن نسبة خسائر ريال وصلت إلى 140 مليون فقط، مقابل 546 مليون يورو لبرشلونة.. فهل لازال يعتقد بيكيه أن غريمه التقليدي هو الأكثر إنفاقاً؟

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