عضو بالفيدرالي: تباطؤ الاقتصاد الأمريكي قد يساعد في منع الركود

2019/02/08 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال عضو بالاحتياطي الفيدرالي إن التباطؤ الاقتصادي المتوقع هذا العام في الولايات المتحدة هو في الواقع أمر جيد لأنه قد يساعد على منع الركود.





وأضافت "ماري دالي" رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في حدث بـ"سان فرانسيسكو" اليوم الجمعة: "أصبح الاقتصاد الآن يكبح جماح نفسه بنفسه، ويعود إلى وتيرة مستدامة، وهذا سيساعدنا في منع حدوث ركود اقتصادي"، وفقاً لوكالة "رويترز".





وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر تثبيت معدلات الفائدة في الشهر الماضي، مشيراً إلى أن سيولي اهتماماً كبيراً للبيانات الاقتصادية، وسيكون صبوراً حيال أي قرار بشأن السياسة النقدية.





فيما أشارت "دالي" إلى أن إغلاق الحكومة الأمريكية الجزئي الذي انتهى في الشهر الماضي لن يكون له سوى تأثير مؤقت على النمو الاقتصادي.





لكن عضو الفيدرالي أشارت إلى أنها تشعر بالقلق من أن إغلاق حكومي آخر يمكن أن يكون له أثر سلبي طويل المدى على عدم اليقين والثقة والنمو الاقتصادي.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يناير الماضي، أنه توصل إلى اتفاق مع قادة الكونجرس لإعادة فتح الحكومة حتى يوم 15 فبراير الجاري.





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