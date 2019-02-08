بعد 70 عاما من وفاته.. جورج أورويل “يتلقى” اعتذارا عن مقال رُفض نشره

2019/02/08 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قدم المجلس الثقافي البريطاني, اعتذارا للكاتب الشهير جورج أورويل بعد أن رفض المجلس مقالاً كتبه أورويل قبل سبعة عقود.ويظهر من هذا الإعتذار أنه حتى أفضل الكتاب ترفض مقالاتهم، ولكن الكثيرين منهم لا يتوقعون الحصول على اعتذار وخصوصا بعد مرور 70 عاما.والمقال الذي كتبه جورج أورويل صاحب الروايتين الشهيرتين “1984” و ” […]

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