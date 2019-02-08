2019/02/09 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

08/02/2019 23:44:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع بغداد

علنت معاونية شؤون الشهداء و المقاتلين في هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، عن حاجتها لموظفين من كلا الجنسين في بغداد والمحافظات.

وذكرت المعاونية في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )عن حاجتها لموظفين من كلا الجنسين للعمل في المديريات و مكاتب هيئة الحشد الشعبي التابعة لها في بغداد و كافة المحافظات" ضمن الاختصاصات المدرجة ادناه

الاختصاصات المطلوبة :-

(هندسة الحاسبات - هندسة البرامجيات - الهندسة المعمارية - الهندسة المدنية - هندسة المساحة - الهندسة الكهربائية - الهندسة الميكانيكية - هندسة الاطراف و المساند الاصطناعية - علم النفس / آداب - علم النفس / تربية - علم الاجتماع - إدارة وإقتصاد - قانون - إخراج سينمائي - سمعية و مرئية - الفنون السينمائية و التلفزيونية - هندسة طب حياتي - تمريض - تحليلات مرضية - صيدلة - تربية رياضية -رياضي محترف).

واضافت المعاونية انه "على الراغبين في العمل الدخول على الرابط التالي و ملىء استمارة التقديم"، داعيا الى الالتزام بإدخال المعلومات بشكل صحيح و دقيق و بخلافه سوف يتم تجاهل استمارة المتقدم للعمل.

https://docs.google.com/forms/d/1y_0itgiBTbI30WOqZbECx-crXwHm05Ix6D-hqUhXXaE/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3oOQ1Kz1Fzohj8-4MA-Eg0HvXVUNSEMf7cPGSjX8GaFDvKS-_DWRso-bw&edit_requested=true#responses

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/الحشد الشعبي يعلن عن حاجته لموظفين) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/الحشد الشعبي يعلن عن حاجته لموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).