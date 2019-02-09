العثور على وكر للإرهابيين على أطراف وادي الكور في كركوك

2019/02/09 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفق معلومات دقيقة،استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة

الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتمكن من العثور

على وكر للإرهابيين يقع على أطراف وادي الكور، خلال عملية بحث ضمن

المحافظة كركوك والمناطق والقرى المحيطة، احتوى عتاد بندقية كلاشنكوف

ومواد غذائية وملابس مختلفة، وقد تم التعامل معها أصوليا.في حين القت مفارز استخبارات شرطة الطاقة القبض على متهم ينتمي لداعش

في الساحل الايسر لمدينة الموصل كان يمول العصابات الارهابية من خلال

عمليات تهريب النفط ومشتقاته، صادر بحقه امر قبض بقضايا إرهابية.

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