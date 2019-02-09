بالصور - العثور على وكر للارهابيين في قاطع مطيبيجة

2019/02/09 | 00:07

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قوة من فوج المغاوير الرابع في لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين

تنفذ واجبا واسعا في قاطع مطيبيجة-العيثه، وتعثر على وكر للارهابيين

بداخله منشورات وملابس وفراش نوم ، وقد تم تدميره بالكامل .

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