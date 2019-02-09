روسيا تبدي استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة حول انسحابها من سوريا

2019/02/09 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن حول الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من سوريا، وفق إعلام روسي.ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير خارجية بلادها، سيرغي فيرشينين، قوله إن "لموسكو اتصالات مثمرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، بخصوص التسوية في سوريا". وأضاف فيرشينين، في تصريحات إعلامية، أن "روسيا تتابع عن كثب كيفية قراءة إعلان رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترمب) عن (قرار) انسحاب بلاده العسكري من سوريا وطريقة تطبيق هذه المبادرة".وشدد على أن "موسكو مستعدة لمناقشة جميع هذه القضايا في إطار اتصالاتنا مع الأمريكيين".وبحسب الدبلوماسي الروسي، فإنّ "إعلان واشنطن عن خطة الانسحاب من سوريا، غيّر الوضع والأجواء في المنطقة إلى حد كبير".وأعلن ترامب، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم داعش، فيما يقول مسؤولون أمريكيون إن عملية سحب القوات ربما تستغرق عدة أشهر.

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