أول رئيس لجمهورية إيران يكشف ما سكت عنه أربعة عقود!

2019/02/09 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يروي أول رئيس لجمهورية إيران، أبو الحسن بني صدر وقائع وأحداث لم يصرح بها منذ أربعين عاما.



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