أزمة اليمن ودور الدبلوماسية الروسية

2019/02/09 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السفير الروسي في اليمن يقدم بانوراما المواقف لأدوار كافة الأطراف في النزاع اليمني بالداخل وفي الخارج.





ضيف الحلقة:

سفير روسيا الاتحادية في الجمهورية اليمنية فلاديمير ديدوشكين

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