2019/02/09 | 00:37

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القيادة الفلسطينية: لن نحضر مؤتمر #وارسو بشأن الشرق الأوسط الذي دعت

له واشنطن ولم نفوض أحدا لتمثيلنا

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