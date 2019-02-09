بلومبيرغ: FBI يحقق بادعاءات مالك واشنطن بوست بشأن تعرضه للابتزاز من صديق لترامب

2019/02/09 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في

ادعاءات مالك صحيفة "​واشنطن بوست​" بشأن تعرضه للابتزاز من صديق

للرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​".وكان مالك صحيفة "واشنطن بوست" اتهم ناشرا صديقا للرئيس الاميركي

دونالد ترامب بمحاولة ابتزازه بسبب تغطية صحيفته لقضية الصحفي السعودي

​جمال خاشقجي​"، موضحاً أن ""ناشونال إنكوايرر" هددت بنشر صور ورسائل

شخصية إذا لم توقف "واشنطن بوست" تحقيقاتها".ولفت إلى ان "صديق ترامب ومالك ناشونال إنكوايرر يخضع للتحقيق لقيامه

بأعمال نيابة عن ​السعودية​"، مشيراً إلى ان ": ديفيد بيكر صديق ترمب

اصطحب ضيفا على صلة بالعائلة المالكة السعودية للبيت الأبيض".

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