2019/02/09 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر حقق فريق روما فوزًا كبيرًا على مضيفه كييفو فيرونا بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

افتتح اللاعب الإيطالي ستيفان شعراوي أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة من عُمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف اللاعب البوسني إدين دجيكو النتيجة في الدقيقة الثامنة عشر من عُمر المباراة.

موراتا وشوستر وإيتو ونجوم انتقموا من ريال مدريد بعد رحيلهم عنه اختيارات المحررين ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا

في الشوط الثاني أضاف اللاعب ألكسندر كولاروف الهدف الثالث للذئاب في الدقيقة الحادية والخمسين من عُمر المباراة.

بهذه النتيجة احتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الكالتشيو برصيد 38 نقطة، متفوقًا على أقرب مطارديه وجاره اللدود لاتسيو بفارق الأهداف.

بينما تجمد رصيد فريق كييفو فيرونا عند تسع نقاط في المركز العشرين في جدول ترتيب فرق الكالتشيو.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الإيطالي| روما يحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه كييفو بثلاثية) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري الإيطالي| روما يحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه كييفو بثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).