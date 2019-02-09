خسائر الأسهم وتعافي الذهب.. الأبرز في الأسواق العالمية اليوم

2019/02/09 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: أحمد شوقي

مباشر: تصدرت خسائر الأسهم إلى جانب تعافي أسعار الذهب المشهد في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.





وبالرغم من تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، أشارت عضو بالاحتياطي الفيدرالي إلى أن ذلك التباطؤ قد يساعد في منع حدوث ركود.





خسائر الأسهم العالمية

تراجعت الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم، لتكون في طريقها لتسجيل أول خسائر أسبوعية في 7 أسابيع مع عودة المخاوف التجارية وتزايد مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وتمكن مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية من تقليص خسائره عند نهاية تعاملات اليوم، ليسجل مكاسبه الأسبوعية السابعة على التوالي.





فيما ارتفعت خسائر مكتب خدمة البريد بالولايات المتحدة بنحو مليار دولار خلال الربع الأول العام المالي 2019 مع زيادة النفقات التشغيلية.





كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم بقيادة قطاع السيارات، لتسجل خسائر أسبوعية.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع فائض الميزان التجاري في ألمانيا مع تعافي الصادرات خلال ديسمبر الماضي، في حين واصل الإنتاج الصناعي في إيطاليا الهبوط للشهر الرابع على التوالي.





في حين نما اقتصاد النرويج خلال الربع الرابع من العام الماضي، بأسرع وتيرة في 4 سنوات.





فيما أعلن نادي "ليفربول" تحقيقه أرباحاً قياسية قبل الضريبة خلال العام المالي الماضي بارتفاع تجاوز 200% عن العام السابق له.





أما "نيكي" الياباني فقد تراجع عند الإغلاق لأدنى مستوى في شهر، ليسجل خسائر أسبوعية.





وفي سياق آخر، قرر البنك المركزي في روسيا الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير مع ارتفاع التضخم.





تعافي الذهب

لأول مرة في 6 جلسات، حققت أسعار الذهب ارتفاعاً عند التسوية، مع خسائر الأسهم العالمية وترقب التطورات التجارية.





ولكن الخسائر التي ضربت المعدن الأصفر خلال الـ5 جلسات الماضية، دفعته للتراجع بنحو 0.3% خلال الأسبوع المنتهي اليوم.





كما واصل خام الحديد عالمياً صعوده خلال تعاملات اليوم مع تعطل الإمدادات، ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2014.





فيما ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم، في جلسة متقلبة لكن "نايمكس" سجل أكبر خسائره الأسبوعية في العام الجاري بنحو 4.6%.





ووفقاً لبيانات شركة "بيكر هيوز" أضافت الشركات الأمريكية 7 منصات للتنقيب عن النفط خلال الأسبوع الجاري.





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