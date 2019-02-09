2019/02/09 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع مؤشر "داو جونز" للأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع القلق بشأن التجارة واستمرار مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، لكنه يحقق مكاسبه الأسبوعية السابعة على التوالي.





وتمكنت الأسهم الأمريكية من تقليص خسائرها قبيل إغلاق الجلسة بوقت قصير، بعد أن وصل هبوط "داو جونز" لأكثر من 200 نقطة خلال التعاملات.





وكانت "وول ستريت" قد تعرض للضغط بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصين والولايات المتحدة لم يعملا بعد على صياغة مسودة بشأن ما تم الاتفاق عليه خلال المحادثات التجارية الأخيرة.





وجاء هذا التقرير بعد تصريحات مستشار الاقتصاد للبيت الأبيض بأن لا يزال هناك فجوة كبيرة بين واشنطن وبكين لعقد صفقة تجارية.





وكانت المفوضية الأوروبية قد خفضت تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العام الجاري، ما دفع الأسهم الأمريكية لتسجل خسائر قوية في جلسة أمس.





وعند نهاية التعاملات، تراجع "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 63.3 نقطة إلى 25106.2 نقطة، لكنه يسجل مكاسب أسبوعية بلغت 0.2%.





في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" هامشياً بنحو 0.07% مسجلاً 2707.9 نقطة، ليصعد نحو 0.1% خلال الأسبوع الجاري.





فيما سجل "ناسداك" مكاسب أسبوعية بنسبة 0.5%، رغم أنه أغلق جلسة اليوم في النطاق الأخضر بنسبة 0.1% إلى 7298.2 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1% ليصل إلى مستوى 96.633.





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