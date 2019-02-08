2019/02/09 | 00:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطبة الجمعة ليوم 2019/2/8 قناة الايام الفضائية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XUnP6nxDPYY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطبة الجمعة ليوم 2019/2/8 قناة الايام الفضائية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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