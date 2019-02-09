مسلحون يقتلون مدنياً بأسلحة كاتمة للصوت شمال شرقي بغداد

2019/02/09 | 01:34

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بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، 08 شباط، 2019، بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنياً بأسلحة كاتمة للصوت شمال شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين، فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني، في منطقة الحسينية (شمال شرقي بغداد)".

وأشار الى أن إطلاق النار "أسفر عن مقتل المدني في الحال".

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز الاعلام الامني، الجمعة، أن عمليات صلاح الدين عثرت على وكر للارهابيين بداخله منشورات وملابس.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من فوج المغاوير الرابع في لواء مغاوير التابع لقيادة

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الجمعة، العثور على 200 لغم تابعة لداعش اعدت للاستخدام ضد اهالي محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من الفوج الاول لواء 19 ومفارز الطائرات المسيرة ومفارز المتفجر

بغداد اليوم _ كركوك

اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، تدمير انفاق وأوكار تابعة لتنظيم داعش، وضبط مواد تستخدم في صناعة المتفجرات في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال إعلام القيادة في بيان، إن "قوة من ابطال الفرقة 6 (النخ

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