2019/02/09 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترحقق أستون فيلا الإنجليزي عودة كبيرة ضد شيفيلد يونايتد، ليقلب تأخره 3-0 إلى تعادل بنتيجة 3-3.

جاء ذلك ضمن منافسات الأسبوع الحادي والثلاثين لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".



اختيارات المحررين ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا

تقدم شيفيلد بهاتريك للاعبه بيلي شارب في الدقائق 11 و53 و62.

على الجانب الآخر نجح أستون فيلا بانتزاع التعادل من الدقيقة 82 وحتى الدقيقة 94، بأهداف تيرون مينجز وتامي أبراهام وأندري جرين على الترتيب.

بذلك يبقى شيفيلد في المركز الثالث بـ55 نقطة، فيما يحتل أستون فيلا المركز الثامن بـ44 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستون فيلا يقلب الطاولة على شيفيلد ويعود من التأخر بثلاثية) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستون فيلا يقلب الطاولة على شيفيلد ويعود من التأخر بثلاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).