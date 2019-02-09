وزير النقل يتكفل بنقل جثامين عراقيين من مصر الى العراق قضو نتيجة حادث في شرم الشيخ

2019/02/09 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكفل وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ، الجمعة ، بنقل جثامين

عراقيين قضو خلال حادث تصادم بين باصين سياحيين في مدينة شرم

الشيخ يوم امس ادى الى جرح ثمانية عراقيين ووفاة اثنان. وبين لعيبي : ان الوزارة ستتحمل تكاليف اجور نقل الجثامين عبر طائرات

الخطوط الجوية العراقية مؤكدا : نقل الجثامين اليوم ليلا الى بغداد

على رحلة شرم الشيخ القاهرة. واضاف سيادته : تم ارسال وفد من مكتب الخطوط الجوية في القاهرة

لزيارة الجرحى ولتقديم التسهيلات والاجراءات اللازمة لهم وذلك

بالتنسيق مع السفارة العراقية هناك ، مشيراً ان وزارة النقل سباقة في

دعم ورعاية اي مبادرة وطنية او إنسانية تهدف الى خدمة هذا البلد

العزيز.يذكر ان المصابون في مستشفى الطور هم : ١.سجى علوان عبد٢.رزان سيف حازم٣.فضيله جواد كرمش٤.وهاب محمد احمد٥.رنا ماجد راشدالوفيات في مستشفى الطور ١.



وثاب وهاب احمد / طفلالمصابون في مستشفى شرم الشيخ١.زهراء على فيصل السهيل٢.علي فيصل دحام السهيل٣.شمس فيصل دحام السهيل٤.احمد فيصل دحام السهيلالوفيات في مستشفى شرم الشيخ١.شيماء ساير عبد المتوكى

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