الدوري الفرنسي : مرسيليا يقلب الطاولة على ديجون

2019/02/09 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافتتح الفريق المحلي التسجيل عبر جوردان ماري (18) بيد أن الضيف المتعثّر هذا الموسم عاد في المباراة وتمكّن من انتزاع الفوز من خلال هدفي الإيطالي ماريو بالوتيلي (57) والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (75).وبعد هذا الفوز بات رصيد أولمبيك مرسيليا 37 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً في حين تجمّد رصيد ديجون عند 20 نقطة في المرتبة السادسة عشرة مؤقتاً أيضاً.

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