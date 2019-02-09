دي فرانشسكو يطالب روما بالصلابة

2019/02/09 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى أوزيبيو دي فرانشسكو مدرب روما الإيطالي سعادته عقب الفوز على كييفو بثلاثة أهداف دون رد.

وقال دي فرانشسكو لسكاي سبورت إيطاليا:"لقد بدأنا بقوة، وكييفو حاول الرد وغامر بكل شيء، ولكننا كنا دائماً متحكمين في المباراة".



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وأضاف:"كان بإمكاننا تسجيل المزيد، يمكنك أن تترك 20 دقيقة للخصم خلال 90 دقيقة، لا بأس أياً كان من تواجهه، طالما أنك تدافع بشكل جيد وتبقى صلباً، نحن لم نفعل ذلك".

وتابع:"كييفو كان شرساً واتخذ مخاطرات كبيرة في الدفاع، لذلك كان علينا أن نمرر بشكل أفقي أكثر لنفتح الدفاع بشكل أكبر ".

وأوضح:"أخبرت اللاعبين في تلك الوضعيات، إذا كان هناك فرصة للبينيات يجب أن نستغله".

وسجل ثلاثية روما كل من ستيفان الشعراوي وإدين دجيكو وألكساندر كولاروف، ليحتل المركز الرابع بـ38 نقطة.





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