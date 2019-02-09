ترامب يتهرب من اصدار تقرير بشأن مقتل خاشقجي

2019/02/09 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إلى أنها قد لا تفي بموعد نهائي لتقديم تقرير إلى الكونجرس بشأن ما إذا كانت تنوي فرض عقوبات على أي شخص مسؤول عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الأمر الذي أثار ردا غاضبا في الكونجرس.وقام قادة الكونجرس بتفعيل قانون ماجنيتسكي في أكتوبر تشرين الأول، […]

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