الفلسطينيون يرفضون حضور مؤتمر بولندا عن الشرق الأوسط 

2019/02/09 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال مسؤول أمريكي رفيع يوم الجمعة إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم لكن مسؤولين فلسطينيين كبارا قالوا إنهم لن يشاركوا.وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض سيبحث خلال المؤتمر خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وكان الرئيس […]

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