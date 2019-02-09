الفياض يبحث مع وزيرة الجيوش الفرنسية تعزيز التعاون بين البلدين للقضاء على الارهاب

2019/02/09 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:بحث مستشار الامن الوطني، فالح الفياض، اليوم الجمعة، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي تعزيز التعاون بين البلدين للقضاء على الارهاب.وذكر مكتب الفياض في بيان تلقته "الغد برس" ان "مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، استقبل في مكتبه اليوم وزيرة الجيوش الفرنسية السيدة فلورنس بارلي".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، فيما أكد الفياض على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للقضاء على الإرهاب، وأعربت السيدة فلورنس بارلي عن دعم بلادها لإستقرار العراق".

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