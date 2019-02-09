فريق روما يخشى على لاعبه الصاعد من الضغط الإعلامي

2019/02/09 | 03:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر طالب مونوتشي المدير الرياضي لفريق روما الإعلام بعدم الضغط على لاعبه الشاب نيكولو زانيولو بعد تألقه في الفترة الأخيرة.

وقال مونوتشي: "اللاعبون أصبحوا متعطشين للفوز، وذلك بعد التعادل مع ميلان في الدوري وتصحيح الأوضاع عقب الخسارة الكارثية من فيورنتينا بسباعية مقابل هدف في كأس إيطاليا".

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ولفت زانيولو البالغ من العُمر 19 عامًا الأنظار بتألقه مع الفريق في أكثر من مركز.

وعن هذا الأمر قال مونشي: "الجميع سعيد بما يفعله هذا الفتى، ولكن علينا التحلي بالهدوء لأنه مازال يتطور ويحتاج من الإعلام أن يتركه في سلام، وذلك لأن الجميع يتحدث عنه كثيرًا".

كما أضاف المدير الرياضي لفريق روما: "زانيولو ساعد الفريق كثيرًا، ولكنه ليس السبب الوحيد فيما يحتاجه الفريق".

يذكر أن زانيولو استطاع أن يحرز ثلاثة أهداف مع الفريق هذا الموسم.

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